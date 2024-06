Grêmio empata com Estudiantes, se classifica em 2º e pega Fluminense nas oitavas

Confronto brasileiro ainda não tem data marcada, mas o primeiro jogo é com mando do tricolor gaúcho

AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Walter Kannemann jogador do Grêmio disputa lance com Mauro Méndez jogador do Estudiantes durante partida no estádio Couto Pereira pelo campeonato Copa Libertadores



No jogo adiado da última rodada do Grupo C da Copa Libertadores, o Grêmio empatou em 1 a 1 com o Estudiantes, que já estava eliminado, neste sábado (8). O time gaúcho levou empate no final. O empate deixou o Grêmio com 10 pontos, empatado com o The Strongest-BOL, porém com desvantagem no critério de gols-pró (8 a 7). O resultado fez o Grêmio terminar em segundo lugar e irá pegar o Fluminense, atual campeão, nas oitavas de finais. Enquanto isso, o The Strongest, líder do Grupo C, enfrentará o Peñarol do Uruguai. O confronto brasileiro ainda não tem data marcada, mas o primeiro jogo é com mando do Grêmio, enquanto a volta acontece no Maracanã. Quem avançar, nas quartas de finais poderá enfrentar outro time brasileiro, o Atlético-MG. O gol do tricolor gaúcho foi marcado por Franco Cristaldo no início do segundo tempo, aos 48 minutos. Por outro lado, o time argentino conseguiu o empate no final do jogo, com Mauro Méndez marcando de cabeça aos 83 minutos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA