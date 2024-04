Anaf pede que árbitros paralisem Campeonato Brasileiro após acusações de Textor

Associação Nacional dos Árbitros de Futebol criticou o presidente da CBF Ednaldo Rodrigues e o presidente da comissão de arbitragem Wilson Seneme pela escalada da situação

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO John Textor é dono da SAF Botafogo



A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf) emitiu uma nota defendendo a paralisação do Campeonato Brasileiro, após as acusações do John Textor, dono da SAF do Botafogo, que alega manipulações nos jogos de 2023 e 2022 que acabaram com o Palmeiras como campeão do torneio. “Os árbitros precisam se unir e paralisar o campeonato brasileiro. Competição está em xeque após acusações de Texto que colocam o VAR sob suspeição”, diz a nota da entidade, acrescentando que a paralisação do campeonato é o único caminho antes que o VAR vire caso de polícia. “Tenho recebido inúmeros telefonemas de árbitros insatisfeitos e já há um volumoso grupo que deseja, em protesto ao que está ocorrendo, interromper o campeonato brasileiro já nas próximas rodadas”, diz o comunicado da Anaf, que também critica o presidente da CBF Ednaldo Rodrigues e o presidente da comissão de arbitragem Wilson Seneme.

“Tudo isso ocorre graças a um show de horrores onde o protagonista principal é o ex-afastado presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que anda mais preocupado com o seu volumoso salário na entidade”, escreve na nota. Em relação a Seneme, a Anaf lembra que ele foi demitido de sua posição como ex-direto de árbitros da Conmebol, após pressão de alguns países. “Ele não tem comando e fez a arbitragem brasileira chegar ao fundo do poço, sendo exposta no Senado Federal por um dirigente inconsequente que mesmo sem provas”. Na segunda-feira (22), Textor prestou depoimento à CPI das Apostas esportivas do Senado referente as suas acusações.

Baseando-se em relatórios da empresa Good Game!, especializada em análise de jogos, o americano afirmou que a manipulação de resultados é uma realidade no futebol brasileiro. “Eu só posso afirmar que eu nunca fiz nenhuma acusação contra um clube ou contra pessoas que não possam estar por trás de manipulação de resultados, como em 2022. A tecnologia que utilizamos prova, como vou demonstrar na sessão secreta, quando vou divulgar o nome de pessoas, dirigentes e árbitros”, disse Textor aos senadores. As acusações surgem após o Botafogo ter contratado a Good Game! Em 2023 para emitir relatórios sobre partidas do Brasileirão, os quais detalham erros de arbitragem e atitudes suspeitas de atletas.

Confira nota oficial da ANAF

Salmo Valentim

Presidente da ANAF”