No Roda Viva, presidente do Palmeiras Leila Pereira critica duramente John Textor: ‘é um idiota’

Presidente falou em punição ao americano: “Ele está achando que o Brasil é uma bagunça, que as autoridades não tomam providência nenhuma. Para coibir isso, esse homem tem que ser banido do futebol brasileiro.”

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não poupou palavras ao se pronunciar sobre as acusações feitas por John Textor, dono da SAF Botafogo. Em uma entrevista na noite desta segunda-feira (23) ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Pereira classificou Textor como “um idiota” e reiterou suas demandas por uma punição severa contra ele. As declarações de Pereira surgem em resposta às alegações de Textor de que o Palmeiras teria sido beneficiado por manipulações de resultados no futebol brasileiro. Pereira destacou que o Palmeiras já tomou medidas legais contra Textor, incluindo uma ação cível e um pedido de investigação policial para apurar suas denúncias. “Esse senhor, desculpa a expressão, é um idiota”, afirmou Pereira durante a entrevista. “Ele está achando que o Brasil é uma bagunça, que as autoridades não tomam providência nenhuma. Para coibir isso, esse homem tem que ser banido do futebol brasileiro.”

A troca de farpas entre os dirigentes começou após Textor insistir, desde o ano passado, que o Botafogo foi prejudicado por um suposto sistema de manipulação de resultados, o que teria impedido o clube de conquistar o título brasileiro em 2023. O Palmeiras, por sua vez, acabou vencendo o campeonato.

Textor, por sua vez, não recuou de suas alegações, e recentemente depôs na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado Federal, onde afirmou possuir evidências de manipulação de resultados a favor do Palmeiras. A tensão entre os clubes e seus dirigentes continua, enquanto as autoridades investigam as acusações e tentam esclarecer as circunstâncias por trás dos eventos recentes no futebol brasileiro.