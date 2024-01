Ancelotti admite conversas com a CBF e explica preferência pelo Real Madrid

De acordo com o treinador, a negociação sempre aconteceu diretamente com Ednaldo Rodrigues, presidente afastado da entidade brasileira

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Ancelotti renovou com o Real Madrid até a metade de 2026



O técnico Carlo Ancelotti admitiu nesta terça-feira, 2, ter conversado com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sobre a possibilidade de assumir a seleção brasileira em 2024. O italiano, porém, afirmou que sua preferência sempre foi permanecer no Real Madrid – na semana passada, ele renovou seu vínculo com o clube espanhol até a metade de 2026. De acordo com o treinador, a negociação sempre aconteceu diretamente com Ednaldo Rodrigues, presidente afastado da entidade brasileira. “A realidade é a que todo mundo sabe, o Real Madrid também, que eu tive contato com o presidente naquele período, que era o Ednaldo Rodrigues. Quero agradecê-lo porque me demonstrou carinho e interesse para que eu treinasse a seleção brasileira. Me deixou muito honrado, mas dependia da minha situação no Real Madrid. Que isso fique claro para todos. Nos últimos meses, aconteceu que o Ednaldo não é mais presidente da confederação. No fim das contas, as coisas foram como queria, que era continuar aqui”, declarou, em entrevista coletiva.

Ancelotti, por outro lado, reconheceu que treinar uma seleção seria um “sonho”. O comandante, porém, não sabe se continuará no radar da CBF após a Copa do Mundo de 2026. “Ser técnico da seleção é um grande sonho, mas não sei se em 2026 o Brasil vai me querer. Não sei se estão contentes com a minha decisão”, comentou. Na conversa com jornalistas, o italiano ainda não descartou a possibilidade de assumir outra função no Real Madrid após o término de seu contrato. “É o meu último trabalho. Quando acabar não sei. Creio que 2026 pode ser algo parcial e eu siga aqui depois disso. Depende do sucesso que tivermos. Pode ser o último ano em que eu treine, mas posso seguir aqui”, pontuou. Em duas passagens pela equipe madrilena, o técnico soma 10 títulos, incluindo o bi da Champions League e o bi do Mundial de Clubes.