Ancelotti ignora a CBF ao comemorar renovação com o Real Madrid: ‘Dia feliz’

Treinador italiano renovou com o clube espanhol até junho de 2026

EFE/Rodrigo Jiménez Carlo Ancelotti assinou com o Real Madrid até junho de 2026



Carlo Ancelotti fez um breve comentário sobre seu novo acordo com o Real Madrid, anunciado nesta sexta-feira, 29. Com o contrato renovado até junho de 2026, o treinador utilizou as redes sociais para comemorar. Na publicação, entretanto, o italiano ignorou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e não comentou sobre a possibilidade de assumir a seleção. “Hoje é um dia feliz. O Real Madrid e eu continuamos o nosso caminho juntos em busca de novos e maiores sucessos. Obrigado a todos e Hala Madrid!”, escreveu o técnico em sua conta no X, o antigo Twitter. Em diversas ocasião, o presidente afastado da CBF, Ednaldo Rodrigues, garantiu que Ancelotti seria o comandante da Amarelinha a partir da Copa América de 2024. O experiente treinador, por outro lado, sempre tratou a Canarinho com respeito, mas nunca garantiu o acerto. Em duas passagens pela equipe espanhola, ele coleciona dez títulos, sendo dois da Champions League e outros dois do Mundial de Clubes.