Ancelotti chega ao Brasil, assume o comando da Seleção e faz primeira convocação nesta segunda

Dois dias depois de sua emocionante despedida do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti assume o comando da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26), enquanto os pentacampeões do mundo tentam recuperar a glória perdida. Ancelotti, de 65 anos e o primeiro estrangeiro em seis décadas a comandar o Brasil, chega para mudar a cara de uma equipe com pouco sucesso esportivo nos últimos anos e desconectada de seus torcedores. Ele será apresentado em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a partir das 15h00, depois de ter chegado ao país no domingo.

O italiano assumirá uma seleção pela primeira vez depois de conquistar um recorde de 15 títulos com o Real Madrid em seis temporadas e de se tornar o treinador que mais venceu a Liga dos Campeões (5). Sua chegada ocorre dois dias depois de se despedir com lágrimas nos olhos dos torcedores do clube merengue no Santiago Bernabéu, no último jogo do Campeonato Espanhol, vencido pelo Barcelona este ano. “Carletto” substituirá Dorival Júnior, que foi demitido após sofrer uma goleada de 4 a 1 contra a eterna rival Argentina em março, nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Convocação

Ancelotti fará sua estreia em junho contra Equador e Paraguai, duas partidas importantes em uma campanha em que o Brasil, embora na zona de classificação direta, está em quarto lugar, dez pontos atrás da líder e já classificada Argentina. Nesta segunda-feira (26), o treinador anunciará a lista de convocados, com o possível retorno de Neymar à Seleção após mais de um ano e meio. Em seu último jogo pelo Brasil, na derrota por 2 a 0 para o Uruguai em outubro de 2023, o astro do Santos sofreu uma grave lesão no joelho que o afastou por mais de um ano.

Apesar de sua forma inconsistente desde seu retorno à equipe que o formou este ano, Neymar está entre os considerados por Ancelotti, assim como outros dispensados nos últimos tempos, como Casemiro (Manchester United) e Richarlison (Tottenham), de acordo com a lista de convocados divulgada pela imprensa.

Agradecimentos de Vini Jr.

O italiano também conta com estrelas como Raphinha (Barcelona) e Vinícius Júnior e Rodrygo, que treinou em Madri. “Construímos coisas que vão além do futebol”, escreveu Vinícius Júnior em uma carta publicada nas redes sociais.”Você me defendeu e me protegeu quando eu mais precisei”, acrescentou o atacante, alvo frequente de insultos racistas na liga espanhola. A chegada do italiano era aguardada há mais de dois anos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que precisava pôr fim a uma série de resultados decepcionantes. Ancelotti também assume o cargo em meio a turbulências dentro da CBF, que elegeu um novo presidente, Samir Xaud, no domingo, após a recente demissão de seu antecessor, Ednaldo Rodrigues.

“Que o Cristo Redentor abençoe a chegada e o caminho do Mister Carlo Ancelotti, para que ele consiga (…) o tão sonhado hexacampeonato mundial”, disse o novo dirigente, prometendo-lhe “autonomia”. Antes de assumir o cargo, Xaud garantiu em uma entrevista à CNN que o italiano residirá no Rio de Janeiro, embora o contrato assinado não o obrigue a morar no Brasil. De acordo com a imprensa, o técnico receberá cerca de 10 milhões de euros por ano (cerca de R$ 64,6 milhões, na cotação atual) e será acompanhado por sua equipe técnica, incluindo seu filho, Davide Ancelotti.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP