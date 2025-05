Ancelotti se emociona em cerimônia de despedida do Real Madrid: ‘Foi um prazer fazer parte desta família’

Treinador italiano, que assume a seleção brasileira na próxima segunda-feira (26); Durante o evento, um vídeo repleto de momentos marcantes de sua trajetória no clube foi exibido, destacando os 15 troféus conquistados em seis anos, incluindo três Ligas dos Campeões

EFE/ J.J.Guillén Treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, foi homenageado após a sua última partida no Santiago Bernabéu, no final do encontro da jornada 38 da LaLiga EA Sports entre Real Madrid e Real Sociedad, que se realiza este sábado no estádio Santiago Bernabéu de Madrid



Carlo Ancelotti se despediu do Real Madrid em uma cerimônia emocionante após a vitória por 2 a 0 contra a Real Sociedad. O treinador italiano, que assume a seleção brasileira na próxima segunda-feira (26), foi aplaudido por uma multidão de 73 mil torcedores. Durante o evento, um vídeo repleto de momentos marcantes de sua trajetória no clube foi exibido, destacando os 15 troféus conquistados em seis anos, incluindo três Ligas dos Campeões. Em seu discurso, Ancelotti fez questão de agradecer ao presidente Florentino Pérez e relembrar momentos especiais, como os gols de Rodrygo e Karim Benzema. Ele enfatizou o carinho que sente pelo clube, descrevendo o Real Madrid como uma verdadeira família. “Não pensem que é fácil falar hoje. Foi uma honra, um prazer treinar este clube. Antes de mais nada, quero agradecer ao meu querido presidente, Florentino (Pérez). Foi fantástico, obrigado por estes momentos”, discursou o técnico no meio do campo, após ser ovacionado pelos presentes aos gritos de “Carletto”.

A emoção de se despedir com o apoio da torcida foi um dos pontos altos de sua fala. “Foi extraordinário vivenciar isso com vocês, foi uma história inesquecível, porque ninguém pode esquecer os três gols do Karim (Benzema) contra o PSG, os dois do Rodrygo contra o City, nem a assistência do Luka (Modric). E ninguém pode esquecer os dois gols do Joselu. E eu também não posso esquecer todos os dias que passei aqui. E termino com o ‘Hala Madrid’ e nada mais. Amo muito a todos”, acrescentou. “Não podemos esquecer nada do que aconteceu, e saio com isso, com o carinho da torcida, o orgulho de ter comandado um grande clube por muito tempo. O Real Madrid é um lar, uma família. É o dia da maior emoção. Quando você ganha um título da Liga dos Campeões, você não sente esse tipo de emoção”, comentou Ancelotti à Real Madrid TV.

“Chorar não é um problema. É normal chorar. Saio muito satisfeito. Foi uma honra, um prazer fazer parte desta família, escrever e entrar para a história deste clube. Isso foi o objetivo do primeiro dia, e eu o alcancei”, finalizou. Os jogadores também prestaram homenagens ao treinador, levantando-o e jogando-o para o alto em um gesto de gratidão. Ancelotti, visivelmente emocionado, declarou que foi uma honra fazer parte da história do Real Madrid. Sua passagem pelo clube ficará marcada não apenas pelos títulos, mas também pelo afeto que conquistou entre os torcedores e a equipe.

