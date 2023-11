Ancelotti volta a negar acerto com a seleção brasileira: ‘Tenho contrato com o Real Madrid’

Técnico italiano é cotado para substituir Fernando Diniz na Amarelinha

Reprodução/Instagram/mrancelotti Carlo Ancelotti disse que vai cumprir seu contrato com o Real Madrid



Apesar do presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues, dar como certa a contratação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, a questão não parece estar resolvida. Neste sábado, 25, o técnico do Real Madrid voltou a negar qualquer tipo de acordo para ocupar a vaga de Fernando Diniz na Canarinho. “Me dá orgulho que uma seleção, que é uma das maiores do mundo, como é a seleção brasileira, fale de mim. Isso me deixa com orgulho, mas nada mais. Está tudo muito claro: eu tenho contrato até 30 de junho (com o Real) e até essa data eu não vou responder sobre o meu futuro”, declarou, na véspera do duelo contra o Cádiz, pelo Campeonato Espanhol. Já questionado sobre Xabi Alonso, atualmente no Bayer Leverkusen, sobre ser seu possível sucessor no Real Madrid, o italiano foi só elogios. “Gosto muito da maneira como o time dele joga futebol e ele é um dos técnicos que mais gosto. Também gosto muito de Thiago Motta no Bologna. Obviamente, Xabi pode ter o perfil para ser técnico do Real Madrid. Ele conhece muito bem o clube, é muito querido aqui e um dia terá o perfil para ser técnico do Real Madrid”, acrescentou.