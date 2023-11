Rodrygo repudia mensagens racistas após discussão com Messi em Brasil x Argentina: ‘Comportamento criminoso’

Torcedores da seleção rival invadiram redes sociais do atleta brasileiro e postaram mensagens ofensivas; Santos e companheiros de clube solidarizaram ao atacante

CARL DE SOUZA/AFP - 21/11/2023 Rodrygo discute com Messi e De Paul antes do jogo entre Brasil e Argentina



Após a discussão entre Rodrygo e Messi antes do início da partida entre Brasil e Argentina no Maracanã, na última terça-feira, 21, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, diversos argentinos ficaram irritados e invadiram as redes sociais do jogador brasileiro com mensagens ofensivas, muitas delas com teor racista. Diante disso, o camisa 10 da Canarinho escreveu uma mensagem contundente, reprovando tais atitudes e assegurando que continuará lutando pelo fim da intolerância no futebol e na sociedade. A indignação de Rodrygo se deu pelo fato de as câmeras terem captado uma cobrança do jogador ao capitão Messi, pedindo para que a Argentina não abandonasse o campo mesmo diante da grande confusão nas arquibancadas. O brasileiro teria questionado se o time adversário estava com medo, e Messi retrucou: “Por que somos ‘cagões’ se somos campeões do mundo?”.

Essa troca de palavras foi o suficiente para os argentinos demonstrarem toda a sua revolta contra Rodrygo, atacando-o com palavras de baixo calão e termos racistas. Além disso, utilizaram imagens de macacos e bananas para ofendê-lo. “Os racistas estão sempre à espreita. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas de todos os tipos absurdos. Está aí para todo mundo ver”, iniciou seu post o jogador do Real Madrid. “Se não fizermos o que eles querem, se não nos comportarmos como eles acham que devemos, se não abaixarmos a cabeça quando somos atacados, se ocuparmos espaços que eles acham que são apenas deles, os racistas agem com seu comportamento criminoso. Azar o deles. Nós não vamos parar”, enfatizou o atacante da seleção brasileira. O Santos, clube que o revelou, manifestou seu apoio a Rodrygo. “Estamos com você, meu Menino da Vila. Racistas não passarão.” Vinicius Júnior e o zagueiro Rudiger, companheiros do jogador no Real, também responderam à publicação, utilizando o emoji do símbolo contra o racismo.

Os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo. Está aí pra todo mundo ver! Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a… pic.twitter.com/JtsPYrQPDT — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 23, 2023