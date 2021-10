Apesar do empate, Marta avalia positivamente amistoso contra Austrália: ‘Foi um grande jogo’

Atacante acredita que os jogos serviram de experiência para o processo de renovação pelo qual passa a seleção brasileira

Reprodução/Twitter/SelecaoFeminina Brasil empatou por 2 a 2 com a Austrália nesta terça-feira, 26



A seleção feminina do Brasil enfrentou a Austrália em dois amistosos. No primeiro jogo, que aconteceu no último sábado, 23, o time comandado pela técnica sueca Pia Sundhage amargou uma derrota de 3 a 0. Na partida desta terça-feira, 26, a seleção começou de forma apática e só conseguiu superar o placar adverso de 2 a 0 aos 20 minutos do segundo tempo. Apesar de uma derrota e um empate, a atacante Marta avalia positivamente o saldo dos jogos contra as australianas. Para ela, os amistosos serviram de experiência para o processo de renovação pelo qual passa a equipe.

“Acho que muita coisa legal vem por aí. É um momento de renovação, quando estamos tendo a oportunidade de jogar com meninas novas, algumas sem tanta experiência internacional”, apontou a jogadora, que participou diretamente da jogada que resultou no primeiro gol do Brasil, marcado por uma cabeceada de Érika aos 18 minutos. “Eu acho que fiz uma boa partida. Procurei estar envolvida em todas as ações, ajudar minhas companheiras. Acho que a equipe se comportou bem em ambos os jogos”, acrescentou Marta. Depois, aos 25 do segundo tempo, Júlia avançou pela lateral, passando para Tamires. A lateral chutou no travessão e Debinha pegou a sobra, empatando para o Brasil. “Hoje foi um grande jogo e acredito até que, se tivéssemos um pouco mais de tempo, iríamos virar a partida”, finalizou Marta.