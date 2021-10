Campeonato Brasileiro: Palmeiras vira contra o Sport e assume a vice-liderança

Barcia abriu o placar, mas Luiz Adriano e Felipe Melo marcaram para o alviverde na vitória por 2 a 1

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Adriano marcou o gol de empate



O Palmeiras recebeu o Sport nesta segunda-feira, 25, no Allianz Parque e venceu de virada, por 2 a 1. O resultado mantém a boa sequência para o Verdão no Campeonato Brasileiro e o coloca na vice-liderança, dez pontos atrás do líder Atlético-MG. Já o Sport, continua na zona de rebaixamento em 18º. A partida foi muito movimentada para os donos da casa, que chutaram mais de 25 vezes em direção à meta de Mailson, mas quem saiu na frente do placar com o Sport. Logo aos quatro minutos, Leandro Barcia apareceu no segundo pau depois de cruzamento de Juba e colocou para o fundo das redes. No segundo tempo, aos oito minutos, Scarpa cobrou escanteio e Luiz Adriano acertou com o ‘bumbum’ na bola, empatando o jogo. Em lance seguinte, Scarpa quase fez um gol olímpico em nova cobrança de escanteio. O alviverde continuou tentando e aos 36, Scarpa novamente cobrou escanteio, Willian desviou e Felipe Melo apareceu para jogar na rede e virar o placar. Na quinta-feira, dia 28, o Sport viaja para enfrentar o RB Bragantino, às 19h (horário de Brasília) em partida adiantada da rodada 34. No final de semana, o Palmeiras viaja e enfrenta o Grêmio, dia 31 de outubro, às 16h, pela 29ª rodada.