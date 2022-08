Após 16 anos, Brasil chega à semifinal da Copa do Mundo feminina Sub-20

Seleção brasileira enfrenta o Japão nesta quinta-feira, 25, às 23h (horário de Brasília), em busca de vaga inédita à final

Karen Fontes/CBF Brasil tenta vaga inédita à final nesta quinta-feira, 25, contra o Japão



A seleção brasileira feminina sub-20 está fazendo história na Copa do Mundo, na Costa Rica. A equipe treinada por Jonas Urias está na semifinal do torneio após 16 anos de ausência. O adversário será o Japão nesta quinta-feira, 25, às 23h (horário de Brasília). Com um time muito entrosado e com boas atuações recentes, o Brasil tenta o título inédito na categoria. O melhor resultado até hoje foi em 2006, quando a seleção ficou em 3º após vencer os Estados Unidos nos pênaltis. As japonesas são as atuais campeãs mundiais sub-20 e a partida deve ser dura. Apesar da responsabilidade, as atletas estão confiantes. “Trazer o Brasil de novo para esse lugar, entre os quatro melhores do mundo, é muito bom. É onde sempre temos que estar, somos o país do futebol e isso é também fruto de todo o investimento. Estamos colhendo os frutos agora, o trabalho é muito forte e bom e, por isso, estamos aqui”, destaca a zagueira Lauren. “O grupo chega muito forte e preparado. Sabemos que o jogo será muito difícil e duro, mas estamos nos preparando para isso”. Na outra ponta da chave estão Espanha e Holanda que jogam também nesta quinta às 19h15. O jogo será transmitido pelo SporTV e pelo Fifa+.

Desempenho do Brasil na Copa do Mundo feminino sub-20 2022:

Fase de grupos

Brasil 0 x 0 Espanha

Brasil 2 x 0 Austrália

Brasil 5 x 0 Costa Rica

Quartas de final

Brasil 1 x 0 Colômbia