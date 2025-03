Confrontos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 estão agendados para os dias 20 e 25 de março; dos 23 jogadores chamados por Dorival, oito atuam no futebol brasileiro

Vitor Silva/CBF O atacante Neymar em seu último jogo pela seleção brasileira, contra o Uruguai, em 18 de outubro de 2023



Após de 505 dias fora da seleção brasileiro devido a um longo período de recuperação, Neymar está de volta ao time nacional. O anúncio foi feito pelo técnico Dorival Júnior durante uma coletiva na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O jogador, que atualmente defende o Santos, retorna em um momento crucial para a equipe nacional. O treinador convocou um total de 23 atletas para os confrontos contra a Colômbia e a Argentina, agendados para os dias 20 e 25 de março, respectivamente. Essas partidas são parte das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, onde o Brasil se encontra na quinta posição, com 18 pontos.

Neymar não jogava pela seleção desde 17 de outubro de 2023, quando sofreu uma lesão séria em um jogo contra o Uruguai. Desde sua ausência, a equipe enfrentou dificuldades, culminando na eliminação nas quartas de final da Copa América, o que gerou preocupações sobre o desempenho da seleção. Aos 33 anos, o atacante tem se destacado no Santos, contribuindo significativamente para a classificação do clube às semifinais do Campeonato Paulista. Ele participou de sete jogos no Estadual e balançou as redes três vezes, mostrando que está em boa forma para retornar à seleção.

Dorival Júnior enfatizou a relevância do retorno de Neymar, mas também pediu que a torcida mantenha expectativas realistas em relação ao jogador. A pressão sobre o atleta pode ser intensa, e o treinador deseja que o retorno ocorra de forma gradual e segura. “Ninguém precisa falar a respeito daquilo que representa o Neymar, o momento que ele vive é um processo de recuperação. Nós temos esse entendimento, temos consciência. Mas também entendemos que as capacidades e qualidades de um jogador como esse acabam sendo um condicionante para que ele possa superar qualquer situação que venha acontecer dentro de uma partida”, disse Dorival.

“É um jogador que os próprios atletas já expressaram publicamente o que ele representa no nosso grupo. Estávamos aguardando, é a primeira oportunidade que temos ele à disposição”, seguiu o treinador. “Não criemos expectativa altíssima, jogando toda responsabilidade em cima desse retorno. Que tenhamos equilíbrio e regularidade nessas duas partidas.”

A lista oficial enxugou a pré-convocação com 52 nomes. Apenas sete dos 18 nomes que atuam no futebol brasileiro foram mantidos — quatro deles atuam no Flamengo. Além do santista Neymar, foram chamados Guilherme Arana, do Atlético-MG, Estêvão, do Palmeiras, e os flamenguistas Danilo, Léo Ortiz, Gerson e Wesley, que fará sua estreia com a Amarelinha.

Confira a convocação:

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Manchester City)

Defensores:

Danilo (Flamengo)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Murillo (Nottingham Forest)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Flamengo)

Meio-campistas:

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Joelinton (Newcastle)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Neymar (Santos)

Atacantes:

Estêvão (Palmeiras)

João Pedro (Brighton)

Raphinha (Barcelona)

Rodrygo (Real Madrid)

Savinho (Manchester City)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

