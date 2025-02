CBF divulga pré-convocação da seleção com Neymar, dupla do Corinthians, trio do São Paulo e sexteto do Flamengo

Yuri Alberto, Hugo Souza, Oscar e Alisson estão entre as novidades de Dorival Júnior para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

MAURÍCIO DE SOUZA/DIÁRIO DO LITORAL/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar pode retornar à seleção após quase um ano e meio afastado devido a uma grave lesão no joelho



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta sexta-feira (28) a lista de 52 jogadores pré-convocados pelo técnico Dorival Júnior para a primeira Data Fifa de 2025. A seleção brasileira enfrentará a Colômbia e a Argentina nos dias 20 e 25 de março, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A relação final com os 23 escolhidos será anunciada na próxima sexta-feira (7).

Entre os pré-selecionados está Neymar, que pode retornar à seleção após quase um ano e meio afastado devido a uma grave lesão no joelho sofrida em outubro de 2023, durante um jogo contra o Uruguai. Desde então, o atacante do Santos vem sendo monitorado por profissionais da comissão técnica da seleção.

O futebol brasileiro tem 18 representantes na lista, incluindo seis jogadores do Flamengo: os zagueiros Danilo e Léo Ortiz, os laterais Alex Sandro e Wesley, o meia Gerson e o atacante Bruno Henrique. O São Paulo aparece com três nomes: Lucas Moura, Alisson e Oscar, que volta a ser cogitado para a equipe nacional após quase uma década. Já o Corinthians conta com dois atletas: o goleiro Hugo Souza e o atacante Yuri Alberto, que pode retornar à seleção após quase dois anos.

A pré-lista também inclui o goleiro Weverton e o jovem atacante Estêvão, ambos do Palmeiras; os laterais Alex Telles (Botafogo) e Guilherme Arana (Atlético-MG); o zagueiro Fabrício Bruno (Cruzeiro); e o atacante Igor Jesus (Botafogo). Dorival Júnior e sua equipe técnica recentemente viajaram à Europa para acompanhar jogos e treinos de possíveis convocados. Nos últimos dias, também visitaram clubes brasileiros para analisar jogadores em atividade no país.

Atualmente, o Brasil ocupa a quinta colocação nas Eliminatórias, com 18 pontos, sete a menos que a líder Argentina. O confronto contra os colombianos será realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45 do dia 20 de março. No dia 25, a seleção visitará os argentinos em Buenos Aires, em duelo marcado para as 21h.

Veja a lista:

Goleiros

Alisson – Liverpool (Inglaterra)

Bento – Al-Nassr (Arábia Saudita)

Ederson – Manchester City (Inglaterra)

Hugo Souza – Corinthians

Lucas Perri – Lyon (França)

Weverton – Palmeiras

Zagueiros

Alexsandro – Lille (França)

Beraldo – Paris Saint-Germain (França)

Danilo – Flamengo

Fabrício Bruno – Cruzeiro

Gabriel Magalhães – Arsenal (Inglaterra)

Léo Ortiz – Flamengo

Marquinhos – Paris Saint-Germain (França)

Murillo – Nottingham Forest (Inglaterra)

Laterais

Abner – Lyon (França)

Alex Sandro – Flamengo

Alex Telles – Botafogo

Dodô – Fiorentina (Itália)

Douglas Santos – Zenit (Rússia)

Guilherme Arana – Atlético-MG

Vanderson – Monaco (França)

Wesley – Flamengo

Meio-campistas

Alisson – São Paulo

André – Wolverhampton (Inglaterra)

Andreas Pereira – Fulham (Inglaterra)

Andrey Santos – Strasbourg (França)

Bruno Guimarães – Newcastle (Inglaterra)

Éderson – Atalanta (Itália)

Gerson – Flamengo

João Gomes – Wolverhampton (Inglaterra)

Joelinton – Newcastle (Inglaterra)

Lucas Moura – São Paulo

Lucas Paquetá – West Ham (Inglaterra)

Matheus Cunha – Wolverhampton (Inglaterra)

Neymar Jr. – Santos

Oscar – São Paulo

Atacantes

Antony – Real Betis (Espanha)

Bruno Henrique – Flamengo

Endrick – Real Madrid (Espanha)

Estevão – Palmeiras

Gabriel Martinelli – Arsenal (Inglaterra)

Galeno – Al-Ahli (Arábia Saudita)

Igor Jesus – Botafogo

Igor Paixão – Feyenoord (Holanda)

João Pedro – Brighton (Inglaterra)

Luiz Henrique – Zenit (Rússia)

Raphinha – Barcelona (Espanha)

Rodrygo – Real Madrid (Espanha)

Samuel Lino – Atlético de Madrid (Espanha)

Savinho – Manchester City (Espanha)

Vinicius Jr. – Real Madrid (Espanha)

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA