Após briga em treino, Flamengo relaciona Gerson e Varela para duelo contra o Grêmio 

A expectativa é que a dupla comece a partida decisiva da Copa do Brasil como titular

Mesmo após a briga entre Gerson e Guillermo Varela no treino da última terça-feira, 15, o Flamengo decidiu relacionar a dupla para o confronto diante do Grêmio, no Maracanã – a bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) desta quarta. Ainda com o nariz fraturado, o lateral-direito usará uma máscara de proteção e poderá ser utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli. A expectativa, inclusive, é que ambos comecem o jogo como titulares. Ontem, a diretoria já havia tratado a confusão como um “entrevero” e uma disputa normal de treino. Com a vantagem de 2 a 0 obtida em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Rubro-Negro avança para a final da Copa do Brasil até mesmo com um derrota pelo placar mínimo.