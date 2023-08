Mauro Cezar critica diretoria do Flamengo por não afastar Gerson e Varela: ‘Abre um precedente perigosíssimo’ 

Comentarista do Grupo Jovem Pan criticou a conduta do Rubro-Negro após o caso ocorrido no Ninho do Urubu

O comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, criticou a conduta da diretoria do Flamengo no caso envolvendo Gerson e Guillermo Varela. Após o Rubro-Negro não suspender os atletas e minimizar o incidente ocorrido na atividade desta terça-feira, 15, o jornalista alertou para as consequências. Durante o programa “Bate-Pronto”, o profissional da JP afirmou que os jogadores deveriam pegar um gancho pesado pela briga e até ser negociados. “Isso é muito mais grave. No meu entendimento, o mais grave é o caso do Gerson, que deu o soco. Não tem condição. Poderia ser o Arrascaeta… Tem que afastar! E tem que ser afastado por tempo indeterminado para, depois, pensar no que vai fazer. Se vai emprestar o jogador ou se vende. Isso com os dois e agora! Às vezes tem um clube da França que deseja o Gerson”, declarou.

“Se a solução é essa nota ridícula do Flamengo… Essa nota é ridícula. Isso é o cúmulo da babanice. É o fim da picada. Isso abre um precedente perigosíssimo. Eles vão ser relacionados para o jogo. Não tem cabimento o Pedro ser afastado para um treino, enquanto o Gerson é relacionado após dar um soco. Não tem sentido! Fica fácil entender o motivo do Flamengo ser essa bagunça”, continuou Mauro Cezar. Com o incidente, o lateral uruguaio foi levado direto para o hospital e teve uma fratura no nariz identificado. Varela e Gerson, entretanto, estarão à disposição de Jorge Sampaoli para o duelo contra o Grêmio, nesta quarta-feira, 16, pela semifinal da Copa do Brasil. Após ganhar de 2 a 0 na casa do adversário, o Rubro-Negro classifica até com uma derrota pelo placar mínimo no Maracanã.