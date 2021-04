Após deixar o Grêmio, Vanderlei é anunciado como reforço do Vasco

Pelo time carioca, o goleiro irá disputar o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro

Reprodução/ Twitter @VascodaGama Goleiro é o sexto reforço do clube para a temporada



Depois de deixar o Grêmio, o goleiro Vanderlei foi anunciado pelo Vasco como sexto reforço do clube para o ano. Pelo time carioca, o arqueiro irá disputar o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato de Vanderlei vai até dezembro deste ano. O goleiro chega ao Vasco para o lugar de Fernando Miguel, titular nos últimos dois anos, que foi emprestado ao Atlético Goianiense, e para ser peça importante do processo de reconstrução e contribuir também com sua vasta experiência para o processo de evolução dos jovens goleiros vascaínos, em especial Lucão, titular neste começo de temporada e também na próxima partida – diante do Tombense-MG, em Tombos (MG), nesta quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. Vanderlei ganhou destaque quando foi contratado pelo Santos em 2015, sendo eleito melhor goleiro do Brasileirão em 2017. Em 2019, foi para o Grêmio, onde ficou até semana passada.

*Com informações do Estadão Conteúdo