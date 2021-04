Arthur, Dybala e McKennie voltam a treinar após ficarem de fora de jogo da Juventus

O trio foi punido por violar as regras anti-Covid-19 impostas na Itália ao participarem de um jantar; jogadores poderão jogar contra o Napoli, na quarta-feira, 7

Divulgação UEFA Paulo Dybala, que não atua desde janeiro por conta de uma lesão, poderá voltar a campo



O volante brasileiro Arthur, o atacante argentino Paulo Dybala e o meia americano Weston McKennie voltaram a treinar neste domingo, 4, com os companheiros da Juventus após terem sido afastados do clássico regional com o Torino, pelo Campeonato Italiano. O trio foi punido por violar as regras anti-Covid-19 impostas na Itália ao participarem de um jantar. Hoje, o técnico Andrea Pirlo reuniu o elenco para iniciar a preparação para o jogo com o Napoli, que acontecerá na quarta-feira, 7, pelo Campeonato Italiano, que é confronto direto pela quarta colocação, que dá vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Na atividade, os jogadores que atuaram no empate com o Torino em 2 a 2, fizeram trabalho de recuperação, enquanto os demais treinaram normalmente, segundo informações divulgadas pela própria Juventus.

Dybala, que não atua desde 10 de janeiro, devido lesão, Arthur e McKennie têm chances de serem relacionados para a partida com o Napoli. O trio foi multado pelas autoridades italianas em 400 euros (R$ 2,76 mil) cada um, por descumprirem as normas vigentes no país para evitar a propagação do novo coronavírus e ainda deverão pagar valor ao clube. O jantar aconteceu na madrugada da última quinta-feira, na casa de McKennie, nos arredores de Turim, e teve entre dez e 20 convidados, incluindo Arthur e Dybala, além das famílias dos três jogadores.

*Com informações da EFE