Após demitir Marquinhos Santos, América-MG anuncia retorno de Vagner Mancini

Em comunicado, a diretoria avisou que o técnico acompanhará o treino de hoje no CT Lanna Drumond, mas não confirmou a data da reestreia do profissional

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vagner Mancini está de volta ao América-MG



Após a derrota para o Avaí na estreia do Campeonato Brasileiro 2022, o América-MG decidiu demitir, na última segunda-feira, 11, o treinador Marquinhos Santos. Um dia depois, o Coelho anunciou o retorno de Vagner Mancini, que dirigiu o time durante boa parte da temporada passada. Em comunicado, a diretoria avisou que o técnico acompanhará o treino de hoje no CT Lanna Drumond, mas não confirmou a data da reestreia do profissional. Ele chega para conduzir a equipe na disputa do Brasileirão, da Libertadores da América e também da Copa do Brasil.

Em 2021, vale lembrar, Vagner Mancini estava fazendo um bom trabalho no América-MG antes de aceitar a proposta do Grêmio – nas últimas rodadas do Brasileirão, o Tricolor ofereceu o prêmio de R$ 5 milhões ao técnico para salvar o time do rebaixamento – o objetivo não foi cumprido. Demitido pelos gaúchos no início desta temporada, o treinador pode recomeçar seu trabalho no clássico contra o Atlético-MG, marcado para esta quarta-feira, 13, pela fase de grupos da Libertadores. No sábado, 16, o Coelho enfrenta o Juventude, pela segunda rodada do Brasileirão.