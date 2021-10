Mancini vai ganhar bônus milionário se salvar o Grêmio do rebaixamento; veja o valor

Para seduzir o técnico a sair do América-MG e assumir o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro 2021, a diretoria gaúcha fez uma excelente proposta

Reprodução/Twitter/@Corinthians Vagner Mancini chega no Grêmio com a missão de salvar o time do rebaixamento



O Grêmio oficializou na tarde desta sexta-feira, 15, Vagner Mancini como novo treinador de seu time principal. Para seduzir o profissional a sair do América-MG e assumir o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro 2021, a diretoria gaúcha fez uma excelente proposta. Caso o técnico consiga salvar o Tricolor do rebaixamento para a Série B, ele irá receber nada menos do que R$ 5 milhões. A informação foi divulgada pelo colunista Eduardo Gabardo, do “Zero Hora”. Segundo o jornalista, Mancini também receberá um salário mensal robusto, na casa dos R$ 550 mil. Ele chega a Porto Alegre junto com o auxiliar-técnico Régis Angeli, o analista de desempenho Cláudio Andrade e o auxiliar de preparação física Lucas Itaberaba.

Esta será a terceira passagem de Vagner Mancini pelo Grêmio. Na primeira, ainda como jogador, participou da conquista da Copa Libertadores da América e do Estadual de 1995. Já no ano de 2008, quando dava seus primeiros passos na carreira de treinador, ele dirigiu o time no Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil. No currículo, Mancini tem como principal conquista o título da Copa do Brasil com o Paulista, em 2005. Agora, ele aguarda ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para estrear diante do Juventude, neste domingo, 17, na Arena do Grêmio. Na 19ª posição, o time soma apenas 23 pontos, cinco a menos que o Santos, o primeiro fora da zona de rebaixamento.