Após derrota na estreia de Ramon, presidente da CBF diz quem seria a ‘escolha perfeita’ para a seleção brasileira

Reprodução/CBF Ednaldo Rodrigues é o atual presidente da CBF



O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, revelou à Reuters quem seria a “escolha perfeita” para ocupar o cargo de treinador da seleção brasileira. Após a derrota por 2 a 1 para o Marrocos, neste sábado, 25, sob comando do técnico interino Ramon Menezes, o nome do técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, foi citado como “opção óbvia” para assumir o posto. Rodrigues reconheceu que o técnico italiano é o seu principal alvo no mercado e o favorito de todos para liderar o Brasil, principalmente após jogadores do elenco, como Vinicius Júnior, terem declarado a preferência por Ancelotti. A seleção brasileira está sem treinador desde a saída de Tite, que deixou o cargo após a eliminação na Copa do Mundo de 2022. “Ancelotti é respeitado de maneira unânime entre os jogadores. Não apenas por Ronaldo Nazário ou Vinicius Júnior, mas por todos aqueles que jogaram com ele”, disse o presidente da CBF, referindo-se também ao ex-jogador Ronaldo Fenômeno. “Eu realmente o admiro pela honestidade na forma como trabalha e pela constância dos seus resultados. Ele dispensa apresentações. É mesmo um treinador de alto nível que tem várias conquistas e esperamos que possa ter ainda mais”, comentou. No entanto, o treinador italiano tem contrato com o clube espanhol até 2024. Rodrigues descartou que, até o momento, foi feito algum contato com Ancelotti. Ele ainda explicou que a CBF começará a conversar com os possíveis candidatos ao cargo em meados de abril. O objetivo é anunciar o novo técnico da seleção brasileira até o final de maio.