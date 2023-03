Argentino da seleção italiana e ‘vovô’ Cristiano Ronaldo brilham nas eliminatórias para a Eurocopa

Retegui, autor de um dos gols da vitória da Azzurra sobre Malta por 2 a 0, só defende a Itália devido à nacionalidade dos avôs; em Luxemburgo, CR7 comandou goleada lusitana

Domenic Aquilina/EFE/EPA Mateo Retegui (camisa 19, de costas para os companheiros) comemora o gol que abriu o caminho para a vitória da Itália sobre Malta



Fora da Copa do Mundo de 2022, a renovada seleção italiana estreou nas eliminatórias para a Eurocopa de 2024 neste domingo, 26. Um das caras novas da Azzurra é o atacante Mateo Retegui, autor do gol que abriu o caminho da vitória sobre Malta, fora de casa, por 2 a 0. Nascido em São Fernando, na Argentina, o jogador frequentou a base do River Plate, profissionalizou-se pelo Boca Juniors e atualmente defende o Tigre, equipe da região metropolitana de Buenos Aires. Ele nunca morou na Itália, mas possui cidadania do país graças a seus avôs. Mateo é filho de Carlos Retegui, um ex-jogador de hóquei que representou a Argentina nos Jogos Olímpicos. Além do gol de hoje, Retegui já havia marcado na derrota para a Inglaterra por 2 a 1, na última quinta-feira, 23. Contra Malta, o outro gol italiano foi anotado por Pessina.

Quem também brilhou na tarde deste domingo foi Cristiano Ronaldo. Contestado após uma Copa do Mundo fraca, na qual ele terminou no banco de reservas, e por ter se transferido para a periférica liga saudita de futebol, onde defende o Al Nassr, o jogador de 38 anos (considerado veterano para muitos) marcou dois gols na goleada de Portugal sobre Luxemburgo por 6 a 0. João Felix, Bruno Silva, Otávio e Rafael Leão também balançaram as redes no duelo disputado no Estádio de Luxemburgo. Mais cedo, a Inglaterra venceu a Ucrânia por 2 a 0, em Wembley, com gols de Harry Kane e Saka.

Confira os resultados dos jogos das eliminatórias para a Euro-24 neste domingo, 26

Cazaquistão 3 x 2 Dinamarca

Inglaterra 2 x 0 Ucrânia

Eslovênia 2 x 0 San Marino

Liechtenstein 0 x 7 Islândia

Malta 0 x 2 Itália

Irlanda do Norte 0 x 1 Finlândia

Eslováquia 2 x 0 Bósnia-Herzegovina

Luxemburgo 0 x 6 Portugal