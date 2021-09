Após negociações, São Paulo anuncia rescisão com Daniel Alves

Anúncio foi feito pelo clube paulista na noite desta quinta-feira, 16, e encerra o vínculo, que tinha fim previsto para dezembro de 2022

Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação Com o encerramento do vínculo, Daniel Alves poderá se transferir para outro clube brasileiro



Depois de alguns dias de negociações, o São Paulo anunciou a rescisão de contrato lateral-direito Daniel Alves. O anúncio foi feito pelo clube paulista na noite desta quinta-feira, 16, e encerra o contrato, que tinha fim previsto para dezembro de 2022. Com o encerramento do vínculo, Daniel Alves poderá se transferir para outro clube brasileiro. A rescisão acontece dias após o jogador anunciar que não defenderia o clube enquanto o São Paulo não quitasse uma dívida de R$ 10 milhões. Os representantes de Daniel Alves ofereceram o lateral-direito ao Flamengo, conforme apurou o jornalista Guilherme Silva, do Grupo Jovem Pan, na manhã da terça-feira, 14. A diretoria flamenguista, no entanto, avalia a contratação e não vê com bons olhos o fato do veterano poder atuar somente no Campeonato Brasileiro.