Após sondar Holan, Fortaleza anuncia argentino Juan Pablo Vojvoda como novo técnico

Treinador de 45 anos estava no Unión La Calera-CHI e fechou contrato até o fim de 2021, com opção de renovação por mais um ano

Reprodução Juan tem 45 anos e seu último trabalho foi no Unión La Calera



O Fortaleza está com comando novo. Na tarde desta terça-feira, 4, durante uma live no Instagram com o presidente Marcelo Paz, foi anunciado a contratação do argentino Juan Pablo Vojvoda. Rumores apontavam que Ariel Holan, recém saído do Santos, estaria no radar da equipe cearense para substituir Enderson Moreira, mas o time surpreendeu com um treinador também estrangeiro e também da Argentina. Aos 45 anos, Juan trabalha como técnico desde 2013, quando iniciou sua carreira na equipe de base do Newell’s Old Boys. Em 2017 assumiu o Defensa y Justicia e também já teve passagem por Talleres, Huracán e seu último trabalho foi com o Unión La Calera. Em sua carreira de jogador atuava como zagueiro central.

Em seu vídeo de apresentação, Juan afirmou que quer a união entre torcida e jogadores “cada vez mais forte”. Ele assinou contrato até o fim de 2021 com opção de renovação por mais um ano e traz sua comissão técnica formada por dois auxiliares: Gastón Liendo e Nahuel Martínez. Eliminado das semifinais da Copa do Nordeste, o Fortaleza agora foca no Campeonato Cearense e entra em campo nesta quarta-feira, 5, pela terceira rodada do Estadual contra o Pacajus. Não foi divulgado pelo clube quando Juan assumirá a equipe.