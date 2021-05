Corinthians tem duas baixas para duelo com Sport Huancayo; veja lista de relacionados

Vagner Mancini, por outro lado, terá três novidades para a partida válida pela terceira rodada da Copa Sul-Americana

O Corinthians divulgou na tarde desta terça-feira, 4, a lista de relacionados para o duelo diante do Sport Huancayo, na próxima quinta-feira, 6, no Peru, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O treinador Vagner Mancini, mais uma vez, não poderá contar com os meio-campistas Xavier e Víctor Cantillo. O primeiro sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no último sábado e segue se recuperando. O colombiano, por sua vez, tem uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. A dupla já havia ficado de fora do empate diante do São Paulo, na Neo Química Arena.

O Timão viaja hoje com o meia Ángelo Araos e os atacantes Léo Natel e Rodrigo Varanda como novidades em comparação com o grupo de relacionados para o Majestoso. Com apenas 1 ponto em duas rodadas, o time do Parque São Jorge está na terceira posição do Grupo E, com cinco pontos a menos que o líder Peñarol (URU) e três atrás do River Plate (PAR) – vale lembrar que somente o primeiro colocado de cada chave avança às oitavas de final. Assim, uma vitória em solo peruano é fundamental para a equipe brasileira continuar sonhando com a classificação.

Confira a lista de relacionados do Corinthians para a viagem ao Peru:

Goleiros: Cássio, Guilherme e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas Piton

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil, Jemerson, João Victor e Raul Gustavo

Meias: Araos, Camacho, Gabriel, Gabriel Pereira, Luan, Mateus Vital, Otero, Ramiro, Roni e Vitinho

Atacantes: Cauê, Gustavo Silva, Jô, Léo Natel e Rodrigo Varanda