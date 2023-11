Após título da Libertadores, Diniz faz convocação da seleção sem Neymar nesta segunda

Atacante se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e só volta a atuar em 2024; Brasil enfrenta a Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Thais Magalhães/CBF Fernando Diniz fará convocação para os jogos contra a Colômbia e Argentina nesta segunda-feira



Sem tempo de descanso. Após a histórica conquista da Libertadores pelo Fluminense, o técnico Fernando Diniz anuncia nesta segunda-feira, 6, às 14h, a lista de jogadores convocados para os próximos jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. As partidas acontecem nos dias 16 e 21 de novembro, contra Colômbia e Argentina, respectivamente. A lista deve contar com novidades. Isto porque, Diniz não poderá contar com Neymar, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, lesionado durante a partida contra o Uruguai. O treinador também não contará com Casemiro e Danilo, que também se recuperam de lesão. Gabriel Jesus também não deve ser convocado. O atleta sofre uma lesão muscular na partida do Arsenal contra o Sevilla, pela Champions League. Caio Henrique também deve ser ausência na lista do treinador, enquanto Renan Lodi virou dúvida. Existe a expectativa para as convocações de Joelinton, Gabriel Martinelli e Raphinha, assim como o retorno de Lucas Paquetá. O jogo contra a Colômbia será no dia 16 de novembro, em Barranquilla, às 21h (horário de Brasília). O clássico contra a Argentina, no dia 21, às 21h30, no Maracanã. São os dois últimos compromissos do Brasil em 2023.