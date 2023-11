Goiás vence o Coritiba e pressiona Cruzeiro, Santos e Vasco na briga contra o rebaixamento

Vitória deixa o Esmeraldino a apenas dois pontos e sair do Z-4 e deixa equipe paranaense muito perto da queda à Série B

IRISBEL CORREIA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Goiás vence e coloca pressão em Santos e Vasco, que jogam nesta segunda



O Goiás derrotou o Coritiba por 1 a 0 neste domingo, 5, no Couto Pereira , em Curitiba, e acirrou ainda mais a briga contra o rebaixamento na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo sobre o Coxa fez o Esmeraldino chegar aos 35 pontos, deixando a equipe a apenas dois pontos de sair do Z-4, na 17ª posição, colocando pressão nos seus concorrentes. O Cruzeiro, 16º colocado, primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 37 pontos. Mesma pontuação do Santos, 15º, que entra em campo contra o Cuiabá nesta segunda-feira, 6, na Vila Belmiro, às 21h, precisando vencer para se manter afastado da degola. Além disso, o Goiás ultrapassou o Vasco, que tem 34 pontos, em 18º. O Cruzmaltino entra em campo nesta segunda-feira, em São Januário, contra o também pressionando Botafogo, que por sua vez, tem a liderança ameaçada por Palmeiras e Red Bull Bragantino, que venceram seus respectivos jogos. O jogo está marcado para as 19h. O gol da equipe goiana por Raphael Guzzo. O Coritiba segue na vice-lanterna, com apenas 23 pontos, e está muito próximo de confirmar a queda para a Série B. O Goiás encara o Santos na próxima quinta-feira, 9, às 19h, na Serrinha, em Goiânia. A equipe paranaense visita o lanterna, e também quase rebaixado, América-MG, em Belo Horizonte, às 19h.