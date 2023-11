Arrascaeta marca, Flamengo bate Red Bull Bragantino e se aproxima do líder Palmeiras 

Rubro-Negro sobe para o terceiro lugar, com 60 pontos, dois a menos em relação ao Verdão

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Giorgian De Arrascaeta marcou na vitória do Flamengo sobre o Red Bull Bragantino



O Flamengo conseguiu um excelente resultado, na noite desta quinta-feira, 23, ao bater o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Maracanã, em jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em partida equilibrada, o uruguaio Giorgian De Arrascaeta fez a diferença ao marcar um belo gol. Já no segundo tempo, o meio-campista tabelo com Pulgar e bateu de bico para o fundo das redes. No fim, a vida dos mandantes ainda ficou facilitada com a expulsão de Thiago Borbas. Com o resultado, o Rubro-Negro sobe para o terceiro lugar, com 60 pontos, dois a menos em relação ao líder Palmeiras – na segunda posição está o Botafogo, com 61 pontos, que empatou com o Fortaleza hoje, no Castelão. O Massa Bruta, por sua vez, permanece com 59 pontos, no quinto lugar da tabela de classificação. Agora, os flamenguistas voltam a campo neste domingo, 26, para enfrentar o já rebaixado América-MG, no Parque do Sabiá, em Minas Gerais. No mesmo dia, o Bragantino pega o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre.