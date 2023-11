Fluminense aproveita homem a mais e vence São Paulo com gol de Germán Cano 

Com o resultado, os cariocas chegam ao oitavo lugar, com 50 pontos; Tricolor paulista segue longe da zona de rebaixamento

WALLACE TEIXEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cano comemora gol marcado na vitória do Fluminense sobre o São Paulo



O Fluminense bateu o São Paulo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, 22, no Maracanã, em confronto atrasado da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um homem a mais desde a metade do primeiro tempo, já que Gabriel Neves foi expulso aos 30 minutos, o Tricolor das Laranjeiras soube aproveitar a vantagem numérica. Mesmo sem praticar um belo futebol, o time de Fernando Diniz conseguiu o triunfo com Germán Cano, que bateu de fora da área e contou com um desvio para enganar o goleiro Rafael, já no segundo tempo. Com o resultado, os cariocas chegam ao oitavo lugar, com 50 pontos. Na décima posição, a equipe de Dorival Júnior tem 46 pontos, oito a mais em relação ao Bahia, que abre a zona de rebaixamento. Agora, o Flu volta a campo neste sábado, 25, quando recebe o Coritiba, novamente no Maracanã. Um dias depois, os são-paulinos jogam contra o Cuiabá, no Morumbi.