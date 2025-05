Arsenal bate Barcelona e conquista título da Champions feminina

Conquista do Arsenal reflete o domínio inglês também no futebol feminino; vitória veio com um placar simples, mas simbólico. Apenas 1 a 0, com gol marcado pela atacante Stina Blackstenius no segundo tempo

EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES Jogadoras do Arsenal comemoram com o troféu após vencer a final da Liga dos Campeões Feminina da UEFA entre Arsenal e Barcelona no Estádio Alvalade XXI, em Lisboa



Pela segunda vez na história, o Arsenal é campeão da Champions League feminina. A conquista veio neste sábado (24), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, após uma vitória por 1 a 0 para cima do Barcelona, que até então eram as atuais campeãs e buscavam o terceiro título consecutivo. A vitória veio com um placar simples, mas simbólico. Apenas 1 a 0, com gol marcado pela atacante Stina Blackstenius no segundo tempo. Ela havia acabado de entrar em campo e foi decisiva em um duelo dominado pelo time catalão, que no final não conseguiu encontrar uma forma de furar a sólida defesa da equipe inglesa. Este é o segundo título do Arsenal na principal competição europeia feminina de clubes, depois do de 2007, quando o clube disputou a final pela primeira vez.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A conquista do Arsenal reflete o domínio inglês também no futebol feminino, como demonstra o fato de um dos destaques do ‘The Gunners’, Mariona Caldentey, jogadora do Barça até a temporada passada, assim como outras, como Lucy Bronze e Keira Walsh, terem retornado ao seu país de origem em busca de uma liga mais competitiva e com melhores salários. Em uma temporada cheia de altos e baixos para a equipe londrina, que inclusive trocou de comando em janeiro pelos maus resultados e não conseguiu brigar com o Chelsea pelo Campeonato Inglês (ficou 12 pontos atrás do rival), a treinadora holandesa Renée Slegers conseguiu recolocar o time nos trilhos, dando confiança às jogadoras rumo ao título em Lisboa.

*Com informações da AFP