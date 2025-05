Luisa Stefani vence a final de duplas no WTA de Strasbourg e conquista seu 11º título

Ao lado da húngara Timea Babos, a medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio derrotou a chinesa Hanyu Guo e a norte-americana Nicole Melichar-Martinez por 2 sets a 1

A brasileira Luisa Stefani conquistou, neste sábado (24), seu 11º título de WTA. Ao lado da húngara Timea Babos, a medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio derrotou a chinesa Hanyu Guo e a norte-americana Nicole Melichar-Martinez por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 6/7 (4/7) e 10/7, em 1h52 de partida, na final de duplas do WTA 500 de Strasbourg, na França.

Este foi o segundo título da dupla na temporada, após a conquista do WTA 500 de Linz, na Áustria, em fevereiro. A brasileira, 37ª colocada do ranking de duplas da WTA, disputou sua 19ª final na carreira e venceu seu primeiro troféu no saibro “É incrível voltar aqui, um lugar onde me sinto em casa”, disse Stefani após a conquista. “Quero agradecer à minha parceira, continuamos aprendendo, evoluindo e nos divertindo juntas”, acrescentou.

Curiosamente, a dupla só precisou realizar dois jogos para faturar o título em decorrência de desistências. As cabeças de chave número 1 e adversárias da semifinal, Gabriela Dabrowski e Erin Routtliffe, abandoram o torneio por causa das dores na costela de Dabrowski. Antes, nas quartas de final, a checa Marie Bouzkova, que jogaria com Alexandra Panova, sentiu lesão na coxa esquerda e também se retirou.

Mais descansadas, Stefani e Babos fizeram uma partida mais consistente que as rivais no saibro francês. No total, a dupla vitoriosa acertou 74% no primeiro serviço contra 70% das adversárias e cometeram apenas 8 erros não forçados ante 22 das oponentes. A dupla iniciou a partida de forma arrasadora e abriu 4 games a 0, mas Guo e Melichar-Martinez reagiram e reduziram a diferença. No final, prevaleceu a agressividade das bolas da húngara e da brasileira, que fecharam em 6/3.

No segundo set, Stefani e Babos novamente começaram melhores, quebraram o serviço das adversárias e abriram 3 a 0. Guo e Melichar-Martinez entraram no jogo, aos poucos, empataram a partida em 4 a 4 e passaram à frente, vencendo o tie-break por 7/4.

Embaladas, a chinesa e a norte-americana tomaram a dianteira no início da parcial decisiva, mas a dupla da brasileira se recuperou e virou a partida para 3 a 2. O tie-break chegou a ficar empatado por 7 a 7, mas Stefani e Babos venceram os três últimos pontos e fecharam o jogo em 10 a 7.

