Após a medalha de prata na Olimpíada de Paris no ano passado, time já disputou oito amistosos, todos contra seleções que estão entre as potências do futebol feminino, com retrospecto positivo de seis vitórias

Lívia Villas Boas/CBF Convocação tem nomes como Dudinha, do São Paulo, e Johnson, do Corinthians



O técnico da seleção brasileira feminina Arthur Elias aposta na experiência de Marta em convocação da seleção feminina para Copa América divulgou nesta segunda-feira (9) a convocação das jogadoras que vão disputar a Copa América. A grande atração da lista é a veterana atacante Marta, que vai ter a responsabilidade de comandar uma nova geração do futebol feminino. A lista, que tem 23 nomes, vai disputar a competição que será realizada entre os meses de julho e agosto no Equador. Além do torneio internacional, o grupo também vai participar de um amistoso contra a França, em jogo preparatório. “Foi a lista mais difícil que eu fiz desde que eu cheguei aqui pelas atletas que têm vindo. Mas é uma dor de cabeça boa. A convocação visa o resultado a curto prazo e nossa meta e vencer a Copa América”, afirmou o treinador.

A seleção, após a medalha de prata na Olimpíada de Paris no ano passado, já disputou oito amistosos, todos contra seleções que estão entre as potências do futebol feminino. E o retrospecto nesse recorte foi positivo. A equipe nacional obteve seis vitórias, um empate e uma derrota. Além de Marta, que encabeça a lista para dar mais experiência à seleção na disputa do torneio, a convocação tem nomes como Dudinha, do São Paulo, e Johnson, do Corinthians. Da relação, onze atletas atuam no Brasilm cinco nos Estados Unidos e sete na Europa.

Confira a lista de convocadas da seleção brasileira feminina:

Goleiras: Lorena (Kansas City), Camila (Cruzeiro) e Claudia (Fluminense)

Zagueiras: Tarciane (Lyon), Isa Haas (Cruzeiro), Kaká (São Paulo) e Mariza (Corinthians)

Laterais: Yasmim (Real Madrid), Fátima Dutra (Ferroviária), Fê Palermo (Palmeiras) e Antônia (Real Madrid)

Meia-campistas: Angelina (Orlando Pride), Duda Sampaio (Corinthians), Ary Borges (Racing Louisville) e Ana Vitória (Atlético de Madrid)

Atacantes: Kerolin (Manchester City), Gio (Atlético de Madrid), Luany (Atlético de Madrid), Dudinha (São Paulo), Marta (Orlando Pride), Amanda Gutierres (Palmeiras), Gabi Portilho (Corinthians) e Jonhson) (Corinthians)

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias