Arthur Elias convoca 26 jogadoras para amistosos contra a Colômbia

Jogos estão agendados para 26 e 29 de outubro; Marta não está entre as escolhidas

Divulgação/CBF Arthur Elias assumiu a seleção brasileira feminina em setembro



Arthur Elias, técnico da seleção brasileira feminina de futebol, anunciou a convocação de 26 jogadoras para dois amistosos contra a Colômbia, agendados para os dias 26 e 29 de outubro, em Cariacica, no Espírito Santo. Essa convocação é parte de um esforço contínuo de renovação da equipe, iniciado há um ano, e inclui sete atletas que farão sua estreia na seleção principal. O treinador enfatizou a relevância de integrar novas jogadoras ao grupo, com o objetivo de fortalecer a equipe para a Copa do Mundo de 2027, que será sediada no Brasil. Essa estratégia visa não apenas a formação de um time competitivo, mas também a construção de um futuro promissor para o futebol feminino no país.

Entre as jogadoras convocadas, destacam-se as defensoras Isa Haas, Kaka e Camilinha, além das atacantes Micaelly, Dudinha, Gio Queiroz e Vic Albuquerque. A lista, no entanto, não conta com a presença de Marta, uma das maiores estrelas do futebol feminino, que atualmente defende o Orlando Pride e não foi chamada para esta série de amistosos. A ausência de Marta é um ponto de atenção, considerando sua importância histórica e impacto no esporte. A convocação reflete a intenção de Elias de dar espaço a novas promessas, ao mesmo tempo em que busca manter a competitividade da seleção em um cenário internacional cada vez mais desafiador.

Confira lista completa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

