Artilharia da África do Sul em Copas do Mundo: quem lidera o ranking histórico?

Benni McCarthy e Shaun Bartlett dividem o topo da lista de goleadores da Bafana Bafana, com duas bolas na rede cada no principal torneio da Fifa

ALEXANDER JOE / AFP Benni McCarthy é o único jogador da África do Sul a marcar em edições diferentes da Copa do Mundo



A resposta exata para a pergunta sobre quem é o maior artilheiro da seleção da África do Sul na história das Copas do Mundo termina em um empate técnico. Os ex-atacantes Benni McCarthy e Shaun Bartlett dividem o topo desta estatística com dois gols cada. Desde a estreia do país na competição, em 1998, nenhum outro jogador conseguiu ultrapassar essa modesta, porém histórica, marca ofensiva no principal palco do futebol global.

Os donos do recorde e os gols na França e na Ásia

Embora dividam a liderança isolada, a construção do recorde aconteceu de formas bem diferentes para os dois atletas. Shaun Bartlett anotou seus dois gols em uma única partida: o dramático empate em 2 a 2 contra a Arábia Saudita, durante a fase de grupos da Copa do Mundo de 1998, disputada na França.

Já Benni McCarthy carrega um feito estatístico exclusivo. Ele é o único jogador sul-africano a marcar em edições diferentes do torneio. O centroavante balançou as redes pela primeira vez no empate em 1 a 1 contra a Dinamarca, também em 1998. Quatro anos depois, na Copa de 2002 na Ásia, ele voltou a deixar sua marca na derrota por 3 a 2 para a Espanha. Além do faro de gol, McCarthy ostenta o recorde de mais partidas disputadas pelo país em Mundiais, com seis jogos no currículo.

Ranking completo de goleadores da Bafana Bafana

A seleção sul-africana disputou as Copas de 1998, 2002 e 2010, marcando um total de 11 gols em sua história na competição. A lista de artilheiros é horizontal, com a esmagadora maioria dos jogadores somando apenas um único tento.

1º – Benni McCarthy : 2 gols (1998 e 2002)

1º – Shaun Bartlett : 2 gols (1998)

3º – Siphiwe Tshabalala : 1 gol (2010)

3º – Siyabonga Nomvethe : 1 gol (2002)

3º – Quinton Fortune : 1 gol (2002)

3º – Teboho Mokoena : 1 gol (2002)

3º – Lucas Radebe : 1 gol (2002)

3º – Bongani Khumalo : 1 gol (2010)

3º – Katlego Mphela : 1 gol (2010)

O cenário atual e os candidatos na era Hugo Broos

Com a seleção sul-africana na disputa por uma vaga para a Copa do Mundo de 2026 (América do Norte), novos nomes surgem como potenciais herdeiros dessa artilharia histórica. Sob o comando do técnico belga Hugo Broos, a equipe tem renovado suas peças de frente.

O principal candidato em atividade para quebrar o recorde duplo é Lyle Foster, atual centroavante do Burnley, da Inglaterra. Ao lado dele, peças de destaque no campeonato local, como Evidence Makgopa e Oswin Appollis, formam a base ofensiva que tenta recolocar o país no mapa do Mundial.

Ainda que modesta em volume total, a artilharia da África do Sul possui um peso gigantesco no imaginário do esporte. O gol de Siphiwe Tshabalala contra o México, que abriu o Mundial de 2010 em Joanesburgo, segue reverenciado como um dos momentos mais icônicos do futebol, evidenciando que algumas marcas transcendem os números.