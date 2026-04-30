Artilharia da Arábia Saudita em Copas do Mundo: quem domina a lista

Sami Al-Jaber e Salem Al-Dawsari dividem o primeiro lugar da lista histórica, com três gols cada pela seleção asiática

Rich Storry/Getty Images/AFP O feito de Sami Al-Jaber é um reflexo direto de sua longevidade na seleção



Acompanhe os dados históricos e saiba quem é o maior artilheiro da Arábia Saudita na história das Copas do Mundo, uma disputa de gerações que atualmente se resume a um empate técnico. As lendas Sami Al-Jaber e Salem Al-Dawsari dividem a liderança absoluta, ambos com três gols marcados no torneio. Al-Jaber construiu sua marca ao longo de quatro edições (1994, 1998, 2002 e 2006), enquanto Al-Dawsari alcançou o topo balançando as redes nos Mundiais de 2018 e 2022.

A divisão do recorde entre gerações

O feito de Sami Al-Jaber é um reflexo direto de sua longevidade na seleção. O ex-atacante marcou em três edições diferentes, vazando as defesas de Marrocos (1994), África do Sul (1998) e Tunísia (2006). Durante quase duas décadas, ele reinou como a principal referência ofensiva do país na competição da Fifa.

A quebra da exclusividade desse recorde aconteceu apenas anos depois, pelos pés do ponta-esquerda Salem Al-Dawsari. O camisa 10 atingiu a marca com menos partidas disputadas, destacando-se por anotar gols contra seleções tradicionais. Ele guardou o seu contra o Egito (2018) e, em 2022, marcou contra o México e protagonizou o golaço da vitória histórica sobre a Argentina no Catar.

Ranking histórico de goleadores da seleção saudita

Ao longo de sete participações no torneio, nove jogadores diferentes já comemoraram gols pelos chamados “Falcões Verdes”. A lista dos maiores goleadores da nação na principal vitrine do esporte está distribuída da seguinte forma:

1. Sami Al-Jaber e Salem Al-Dawsari (3 gols)

A dupla lidera a estatística máxima. Enquanto Al-Jaber foi o símbolo ofensivo da década de 1990, Al-Dawsari carrega o talento da geração atual.

2. Fuad Anwar (2 gols)

O meio-campista tem seu nome gravado como o autor do primeiro gol saudita na história da competição, abrindo o placar contra a Holanda na estreia do país em 1994. Na mesma edição, ele também marcou de longe contra Marrocos.

3. Saeed Al-Owairan (1 gol)

Embora possua apenas um tento na conta, Al-Owairan assinou a pintura mais famosa do país. Em 1994, ele enfileirou defensores desde o seu próprio campo de defesa para marcar contra a Bélgica, assegurando a inédita classificação às oitavas.

4. Fahad Al-Ghesheyan (1 gol)

O jogador é responsável pelo único gol do país na fase de mata-mata. Ele anotou na derrota para a forte Suécia pelas oitavas de final de 1994.

5. Empate com um gol cada

O restante da prateleira de jogadores que balançaram as redes uma vez inclui Yousuf Al-Thunayan (1998), Yasser Al-Qahtani (2006), Salman Al-Faraj (2018) e o atacante Saleh Al-Shehri, responsável por iniciar a virada no jogo épico contra a Argentina em 2022.

A atualidade e as chances de um novo recordista isolado

Com o ciclo se fechando para a edição norte-americana de 2026, os holofotes se concentram mais uma vez sobre Salem Al-Dawsari. Como segue em plena atividade e atua em alto nível no Al-Hilal, o ponta precisa de apenas mais um gol para deixar Al-Jaber para trás e assumir a coroa isolada.

Atletas do elenco atual, como Saleh Al-Shehri, também chegam na disputa para ampliar suas marcas pessoais. O eventual recorde isolado de Al-Dawsari representaria o ápice de sua carreira, gravando o nome do camisa 10 sem concorrência no livro de ouro da equipe verde e coroando o crescimento internacional do futebol no país.

Fontes Consultadas