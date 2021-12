Artilheiro e brigador: Hulk foi essencial para o Atlético-MG conquistar o bicampeonato do Brasileiro

Atacante de 35 anos voltou ao país depois de 15 anos para se tornar herói da massa atleticana – e ainda cabe mais

Pedro Souza/ Atlético-MG Hulk é o nome do Galo bicampeão brasileiro



Aos 35 anos, Givanildo Vieira de Souza, o Hulk, voltou ao Brasil após 15 anos para se tornar herói. O atacante revelado pelo Serrano, da Paraíba, em 1998, saiu do país muito cedo depois de defender por um ano o Vitória, em 2005. Passou pelo Japão, Portugal, Rússia e China e retornou no início deste ano para vestir a camisa do Atlético Mineiro. Em Belo Horizonte, o atacante fez uma temporada impecável. No Campeonato Mineiro, Hulk marcou dois gols em 11 jogos disputados e terminou com o troféu do torneio. Na Libertadores, ajudou a equipe a chegar até a semifinal marcando sete gols em 12 jogos. No Campeonato Brasileiro é o artilheiro com 18 gols marcados, faltando ainda duas rodadas, e deu sete assistências. A experiência do jogador que vestiu a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014 virou referência para os mais jovens e conquistou o coração do torcedor, que se pintava de verde em todas as partidas no Mineirão para ver o atleta.

Idolatrado pela massa atleticana, Hulk comoveu um grande ídolo do clube. Na vitória contra o Fluminense, o atacante marcou um gol de pênalti e repetiu o gesto de Reinaldo, o ‘rei’, ao levantar o punho fechado para o ar. Em entrevista à TV Galo, o atacante explicou o gesto. “Não sei se deu tempo, mas no segundo gol eu tentei lembrar aquela sua comemoração que ficou marcante aqui. Agradeço demais. Eu passo a ser torcedor também. Eu sei o quanto você merece ser ídolo pela sua história, pelo o que você fez pelo Galo e pelo seu caráter. Muito obrigado por tratar tão bem a minha família” disse Hulk. A temporada ainda não acabou e o atacante ainda tem a chance de ampliar seu melhor desempenho. O Atlético-MG disputa a final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, no mês de dezembro em mais uma oportunidade para Hulk se tornar o herói na massa.