Cristiano Ronaldo ultrapassa os 800 gols na carreira e United vence Arsenal no Inglês

Português marcou duas vezes na vitória por 3 a 2; ele é o segundo jogador da história, reconhecido pela Fifa, a chegar nessa marca

Reprodução/ Twitter Manchester United CR7 é o segundo jogador reconhecido pela Fifa a chegar aos 800 gols



Cristiano Ronaldo segue aumentando seus números na temporada. Nesta quinta-feira, 2, o português marcou duas vezes na vitória do Manchester United contra o Arsenal, pela Premier League, e chegou aos 801 gols em sua carreira. De acordo com a Fifa, ele é o segundo jogador a conseguir essa marca, ficando atrás apenas de Josef Bican (Áustria/Checoslováquia) que tem 805. A vitória por 3 a 2 dá um respiro aos Red Devils que estão em sétimo na tabela, com 21 pontos. Já o Arsenal segue em 5º com 23 pontos. A partida no Old Trafford teve um gol bizarro no começo. Aos 13 minutos, Fred pisou no tornozelo de De Gea em cobrança de escanteio dos Gunners. O goleiro caiu, mas a jogada seguiu e Smith Rowe chutou para as redes. O VAR revisou o lance e, mesmo com De Gea sem chance de jogo, confirmou o gol. Os torcedores e jogadores do United reclamaram muito do lance.

Aos 43 minutos, os donos da casa empataram. Sancho fez jogada pela esquerda, tocou para Fred e o brasileiro passou para Bruno Fernandes, que chutou no cantinho e empatou o jogo. No início do segundo tempo, aos seis minutos, Cristiano Ronaldo recebeu de Rashford e dentro da grande área chutou cruzado, virando o placar e marcando seu 800º gol na carreira. O jogo seguiu quente e três minutos depois, o Arsenal empatou com Odegaard em jogada muito parecida com o gol dos Red Devils. Aos 22, o VAR acionou o juiz para rever pênalti em Fred, e marcou. CR7 foi para a cobrança e converteu, recolocando o United na frente e dando a vitória por 3 a 2.

Na próxima rodada, domingo, às 11h (horário de Brasília) o Manchester United enfrenta o Crystal Palace e terá a estreia de Ralf Rangnick, treinador alemão que assume o cargo que era de Solskajaer, que foi demitido em novembro. Carrick foi quem esteve a frente da equipe desde então. Aos 63 anos, Ralf só trabalhou em equipes alemãs desde o início de sua carreira. Ele era o técnico do RB Leipzig desde 2015. Do outro lado, o Arsenal enfrenta o Everton na segunda-feira, dia 6, às 17h.