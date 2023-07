Ary Borges e Kerolin tiram sarro após jornal ‘criar’ namoro

Jogadoras pediram mais responsabilidade para quem produz as matérias após fake news

Thais Magalhães/CBF Kerolin e Ary Borges são muito amigas e viraram alvo de fake news nesta segunda



Ary Borges está em alta na seleção brasileira após uma ótima estreia nesta segunda-feira, 24, contra o Panamá na Copa do Mundo feminina. Mas passou por uma situação inusitada horas depois do jogo. O jornal ‘O Globo’ publicou uma matéria citando que Kerolin e Ary eram namoradas porque a meio-campista parabenizou a amiga pelo hat-trick. A publicação causou alvoroço nas redes sociais e nesta manhã de terça na Austrália, as jogadoras gravaram vídeos com Gabi Nunes e Adriana se divertindo com a ‘fanfic’ (assista abaixo). “Bom dia pessoal, vou aproveitar esse momento aqui pra puxar a orelha de vocês. Vocês que querem fazer matéria, façam uma matéria legal aí, aproveita um momento”, disse Kerolin nos stories. Ao lado, Ary disse que “inventaram mentiras”. “Não sabem, são desinformados ainda”, completou Kerolin. “Gente, olha isso, é a minha xerox, qual é a chance?”, disse Ary citando a semelhança das duas. E essa não foi a única “barrigada” sobre a meio-campista pelo mesmo veículo, que publicou que Ary Borges era mãe do próprio irmão. A reportagem se retratou posteriormente.