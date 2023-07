Com show de Ary Borges, Brasil goleia Panamá na estreia da Copa do Mundo Feminina

Meio-campista balançou as redes três vezes e ainda deu uma assistência de calcanhar para Bia Zaneratto; próximo compromisso será contra a França, neste sábado

Thaís Magalhães/CBF Brasil goleou Panamá na estreia da Copa do Mundo Feminina



A seleção brasileira feminina não encontrou dificuldades para vencer o Panamá por 4 a 0, na manhã desta segunda-feira (horário de Brasília), 24, em Adelaide, na Austrália, na rodada inaugural da Copa do Mundo Feminina. O grande destaque da partida foi a meio-campista Ary Borges, responsável por balançar as redes três vezes e autora de uma assistência de calcanhar para Bia Zaneratto. Com o resultado, a Canarinho assume a liderança do Grupo F, seguida de França e Jamaica, que têm um ponto cada. As panamenhas estão na lanterna da chave. O próximo compromisso das brasileiras será justamente contra as francesas, neste sábado, 29, às 07h (de Brasília), pela segunda rodada. Em caso de triunfo diante da europeias, a Amarelinha estará classificada às oitavas de final do Mundial.

Domínio do inicio ao fim

O Brasil teve controle da partida do início ao fim. Com uma marcação alta e bem encaixada, a seleção brasileira recuperou a bola com facilidade e ocupou o campo ofensivo praticamente o jogo inteiro. A principal arma do time de Pia Sundhage foi o lado esquerdo, com Tamires, Antônia e Debinha. Por ali, a Canarinho encontrou muito espaço, criou boas oportunidades e abriu o placar. Após cruzamento de Debinha, Ary Borges infiltrou na área e não perdoou, aos 18 minutos. Muito superior na partida, a seleção brasileira ampliou com a mesma jogada. Depois de levantamento da esquerda, Ary Borges finalizou duas vezes para vencer a goleira panamenha, já aos 38 minutos.

No retorno do intervalo, o Brasil voltou com o mesmo ímpeto e marcou mais um aos três minutos. E foi uma pintura! Depois de levantamento perfeito de Debinha, a meio-campista Ary Borges ficou cara a cara com a arqueira Bailey. Sem vaidade, a maranhense ajeitou de calcanhar para Bia Zaneratto balançar as redes. Vinte minutos depois, a seleção brasileira transformou a vitória em goleada novamente com Ary. De cabeça, a meia aproveitou levantamento de Geyse para cabecear por baixo das pernas da goleira rival. No fim, a Canarinho ainda contou com a entrada de Marta, seis vezes melhor do mundo e maior artilheira em Copas. A Rainha chegou a bater uma falta com perigo, mas não balançou as redes.