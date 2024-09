Associação Colombiana de Jornalistas Esportivos pede punição a Dibu Martínez após agressão a cinegrafista

Goleiro desferiu um tapa na câmera de Johnny Jackson logo após a derrota da Argentina para a Colômbia por 2 a 1

Reprodução/X/@CopaAmerica Sindicato enfatizou a necessidade de uma sanção, argumentando que o goleiro não serve como um bom exemplo para as novas gerações de atletas



A Associação Colombiana de Jornalistas Esportivos, conhecida como Acord, manifestou sua indignação e solicitou à Fifa uma “punição exemplar” para o goleiro argentino Dibu Martínez. O pedido surgiu após o jogador agredir um cinegrafista, ao desferir um tapa na câmera de Johnny Jackson, logo após a derrota da Argentina para a Colômbia por 2 a 1 nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Em sua declaração, a Acord condenou a atitude de Martínez, ressaltando que jogar o equipamento do cinegrafista no campo representa um ataque à liberdade de expressão. O sindicato enfatizou a necessidade de uma sanção, argumentando que o goleiro não serve como um bom exemplo para as novas gerações de atletas.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Johnny Jackson, o cinegrafista envolvido no incidente, inicialmente ficou bastante irritado com a situação. No entanto, ele acabou adotando uma postura mais conciliadora, reconhecendo que todos os jogadores enfrentam derrotas e incentivando Martínez a seguir em frente após o ocorrido. No jogo em questão, a Colômbia conquistou a vitória com gols de Yerson Mosquera e James Rodríguez, enquanto Nico González descontou para a Argentina. Com esse resultado, a Argentina permanece na liderança das Eliminatórias, somando 18 pontos, enquanto a Colômbia se posiciona em segundo lugar, com 16 pontos acumulados até o momento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller