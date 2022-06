Atacante do Fortaleza é cercado em aeroporto e agredido com capacete por torcedores

Robson estava com a delegação voltando de Florianópolis, onde o time enfrentou o Avaí; o clube lamentou o ocorrido

Reprodução/ Twitter Robson foi atingido quando estava do lado de fora do aeroporto, em meio aos torcedores



O atacante Robson, do Fortaleza, foi cercado por cerca de dez torcedores e agredido por um deles com um capacete. A violência filmada aconteceu na saída do aeroporto Internacional de Fortaleza, na tarde desta sexta-feira, 17. O elenco do Fortaleza voltava de viagem de Florianópolis onde perdeu por 3 a 2 para o Avaí, com gol marcado justamente por Robson. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o jogador é agredido. Ele havia parado para conversar com os jogadores. Em nota, o Fortaleza repudiou o ataque ao atacante. “O Clube está dando todo suporte ao atleta e analisando o fato para verificar a necessidade de eventual adoção de medidas legais. Entendemos o momento difícil, as cobranças e a necessidade de melhorar, desde que os protestos não envolvam violência”, disse. Assim que a delegação desembarcou, os torcedores seguiram os jogadores até a parte de fora do aeroporto, onde aconteceu a abordagem mais agressiva. A equipe cearense é a lanterna do Brasileiro com sete pontos em 12 rodadas. Apesar da campanha ruim no campeonato nacional, o Fortaleza está nas oitavas de final da Libertadores (enfrenta o Estudiantes dia 30) e da Copa do Brasil (encara o rival Ceará na quarta-feira. O time volta a campo no domingo, às 18h, em casa, contra o América-MG.

LAMENTÁVEL! 🗣| Torcedores do @FortalezaEC partiram para cima do jogador Robson, após o time perder para o Avaí, na noite de ontem. pic.twitter.com/N8PDOqMzO7 — Mundo Esportivo (@mundoesportivo0) June 17, 2022

