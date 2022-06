Bayern de Munique paga ao Liverpool R$ 169 milhões e acerta contratação de Mané

O atacante, atualmente com 30 anos, deve assinar vínculo de três temporadas, válido até 2025

EFE/EPA/PETER POWELL Sadio Mané (à direita) comemorando gol pelo Liverpool



O Bayern de Munique acertou nesta sexta-feira, 17, a contratação do atacante Sadio Mané, informaram veículos de imprensa da Alemanha e da Inglaterra. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado da bola, e a revista alemã “Kicker”, o Gigante da Baviera vai pagar 32 milhões de euros (R$ 169 milhões) para tirar o senegalês do Liverpool – caso o jogador atinja algumas metas estipuladas em contrato, a negociação pode chegar na casa dos 40 milhões de euros. Oficialmente, nenhum dos dois clubes se manifestaram sobre a transferência.

Segundo informações da mídia do Velho Continente, o atacante, atualmente com 30 anos, deve assinar vínculo de três temporadas, válido até 2025. No Liverpool desde 2016, Mané conquistou praticamente todos os títulos possíveis com o time inglês, sendo a Liga dos Campeões (2018/2019), o Mundial de Clubes (2019) e a Premier League (2019/2020) os principais. No período, o jogador também levou a seleção senegalesa ao título da Copa Africana de Nações (2020) e colocou seu país na Copa do Mundo de 2022, que será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Catar.