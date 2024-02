Atacante que custou mais de R$ 100 milhões ao Botafogo está fora do clássico contra o Vasco

Luiz Henrique sofreu uma lesão na panturrilha esquerda durante a partida contra o Volta Redonda

Vitor Silva/Botafogo Luiz Henrique.Treino do Botafogo, Esoaco Lonier. 13 de Fevereiro de 2023, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.



O atacante Luiz Henrique, do Botafogo, está fora do clássico contra o Vasco devido a uma lesão na panturrilha esquerda. O jogador passou por exames de imagem nesta sexta-feira, 16, e já iniciou um tratamento intensivo no Núcleo de Saúde e Performance do clube. Os médicos informaram que ele será avaliado semanalmente para acompanhar a evolução da recuperação. Além de desfalcar a equipe no clássico, Luiz Henrique também deverá ficar de fora da estreia do Bota na fase prévia da Libertadores. O time viajará para a Bolívia na próxima quarta para enfrentar o Aurora. A contusão do jogador ocorreu durante o confronto com o Volta Redonda na última quarta-feira, 14, quando ele precisou ser atendido com dores no local após atuar por pouco mais de meia hora.

Luiz Henrique, que foi contratado recentemente por 20 milhões de euros (R$ 106 milhões, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro), ainda não completou uma partida pelo Fogão. Ele chegou a ser disputado também por Flamengo e Corinthians, mas o clube gerido por John Textor fez a melhor oferta ao Betis, da Espanha. Sua estreia aconteceu no clássico contra o Flamengo, mas ele deixou o campo aos 30 minutos do segundo tempo. No Campeonato Carioca, o Botafogo ocupa a quarta posição na classificação, com 14 pontos, enquanto o Vasco está logo atrás, com um ponto a menos. O líder é o Flamengo, com 18, empatado com o Fluminense.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA