Athletico-PR demite técnico Paulo Turra após saída de Felipão para o Atlético-MG

Além do comandante, o auxiliar técnico Carlos Pracidelli também deixou o Furacão

FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Paulo Turra não é mais o técnico do Athletico-PR



O Athletico-PR decidiu demitir o técnico Paulo Turra, nesta sexta-feira, 16. Logo após Felipão deixar o cargo de diretor do Furacão para assumir o Atlético-MG, o clube paranaense anunciou a saída de seu atual treinador e do auxiliar técnico Carlos Pracidelli. “O Athletico Paranaense agradece aos profissionais pelos serviços prestados”, resumiu a diretoria. Indicação direta de Luiz Felipe Scolari, Turra comandou a equipe curitibana em 35 partidas, colecionando 24 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, com aproveitamento de 72%. A cúpula do Athletico-PR, agora, tenta encontrar um substituto até o próximo compromisso, marcado para a próxima quarta-feira, 21, diante do São Paulo, no Morumbi.