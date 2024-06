Athletico-PR oficializa saída do técnico Cuca após desconforto em entrevista coletiva

Treinador estava sendo criticado pela sequência de três empates consecutivos do time paranaense

GABRIEL MACHADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO A sequência de empates derrubou o time de Curitiba da briga pela liderança do Brasileirão



A direção do Athletico-PR oficializou nesta segunda-feira (24) a demissão do técnico Cuca. A saída do treinador era especulada desde a noite de domingo (23), quando ele praticamente colocou seu cargo à disposição durante a entrevista coletiva pós-jogo. O time paranaense empatou com o Corinthians por 1 a 1, em casa, pelo Brasileirão. “Após a partida de ontem contra o Corinthians, o técnico Cuca solicitou a sua saída do comando técnico da equipe profissional do Athletico Paranaense. O pedido foi aceito pelo clube nesta manhã. A equipe principal do Athletico Paranaense será comandada, interinamente, pelo auxiliar técnico Juca Antonello”, informou o clube. Cuca antecipara sua saída no domingo quando insinuou uma mudança no comando do Athletico na entrevista coletiva pós jogos. “Se tem um culpado, o culpado é o treinador. Se sofremos empate no fim, a culpa é do treinador”, afirmou. “Vou falar com o (André) Mazzuco, porque às vezes a saída do treinador é algo que pode fazer o time melhorar de forma anímica”, completou, em referência ao diretor de futebol do clube. O treinador vinha sendo alvo de críticas pela sequência de três empates consecutivos do Athletico-PR, com o agravante de que, nas três partidas (Corinthians, Botafogo e Flamengo), a equipe paranaense vencia o duelo até ceder o empate nos minutos finais.

A sequência de empates derrubou o time de Curitiba da briga pela liderança do Brasileirão. O Athletico-PR terminou a rodada na quinta colocação, com 19 pontos, a cinco do líder Flamengo. As declarações de Cuca na coletiva geraram desconforto no clube. A situação piorou com o anúncio do próprio técnico aos jogadores, ainda no vestiário, de que não era mais o treinador do time. Diante deste desgaste, Cuca se reuniu com a diretoria do clube na manhã desta segunda para oficializar sua saída. O treinador, que assumiu o time durante do Campeonato Paranaense, acumulou 23 jogos e obteve um aproveitamento de 66% dos pontos que disputou. No total, foram 14 vitórias, cinco derrotas e quatro empates. Nesta trajetória, levou o Athletico ao título estadual. Com a saída de Cuca, o time paranaense terá seu terceiro técnico no ano do seu centenário. A equipe iniciou o ano com o colombiano Juan Carlos Osório no comando.

