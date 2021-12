Athletico-PR vence o Cuiabá e se afasta da zona do rebaixamento do Brasileirão

Pedro Rocha marcou o único gol da partida na Arena da Baixada e colocou o Furacão na 12ª posição

GABRIEL MACHADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro Rocha marcou o único gol da partida



Campeão da Copa Sul-Americana, o Athletico-PR tenta sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, 3, o Furacão recebeu o Cuiabá pela 35ª rodada e venceu por 1 a 0, o resultado deixa o Athletico com 45 pontos em 12º na tabela, cinco pontos a frente do Bahia, que é o primeiro na zona do rebaixamento e tem 40 pontos. O Cuiabá fica com 43 na 16ª posição. O jogo começou com os visitantes tendo a chance de abrir o placar aos 30 minutos, mas Santos fez grande defesa. No início do segundo tempo, o Cuiabá também teve a melhor chance, mas cabeçada de Jenison foi para fora. Aos 13 minutos, Pedro Rocha apareceu e finalizou para dentro das redes, abrindo o marcador. Nos acréscimos, Clayson foi expulso. Na próxima rodada, o Athletico recebe o Palmeiras na segunda-feira, dia 6, às 19h (horário de Brasília), enquanto o Dourado joga contra o Fortaleza no mesmo dia, às 20h.