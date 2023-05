Atlético-GO demite técnico Mozart e dispara: ‘Time tem capacidade para render mais’

Contratado em março, o treinador dirigiu o Dragão em apenas 7 jogos, colecionando três vitórias, três empates e uma derrota

Reprodução/Twitter/@ACGOficial Mozart não é mais o técnico do Atlético-GO



O Atlético-GO confirmou a demissão do técnico Mozart na tarde desta segunda-feira, 1º. Contratado em março, o treinador dirigiu o Dragão em apenas 7 jogos, colecionando três vitórias, três empates e uma derrota – o único revés ocorreu diante do rival Goiás, na conquista do Estadual. Apesar do título, o comandante não resistiu ao desempenho ruim do time, que soma 5 pontos em três rodadas da Série B e foi eliminado pelo Volta Redonda na Copa do Brasil. Em nota, a diretoria afirmou que o time poderia ter atuações melhores e justificou a decisão. “Tomamos esta decisão por entendermos que o time tem capacidade para render mais e pela necessidade de uma forma diferente de jogar”, diz um trecho do comunicado. “O Atlético não tem tempo para esperar e infelizmente as variações do treinador não se adequaram às nossas características. Agradecemos por sua conduta e desejamos sorte e sucesso em sua carreira”, finaliza.

Em entrevista coletiva após o empate com o Tombense, no último domingo, o presidente Adson Batista já havia indicado que demitiria Mozart. O treinador, por sua vez, se defendeu e disse que o trabalho poderia melhorar. “Estou há 40 e poucos dias. É um espaço curto de tempo para enraizar minhas ideias. Porém, vejo que temos uma margem importante de crescimento e é cima disso que vamos trabalhar”, disse o treinador, na ocasião. Agora, a direção rubro-negra tenta encontrar um substituto para Mozart até o próximo compromisso, marcado para esta terça-feira, 2, diante da Chapecoense, pela Série B do Brasileirão.