Santos renova contrato com Lucas Lima até abril de 2025

Jogador retornou ao clube em fevereiro deste ano com contrato de produtividade até abril; meia é um dos destaques da equipe, com um gol e cinco assistências em 13 partidas

Raul Baretta/ Santos FC Clube anunciou renovação com o meia na manhã desta segunda-feira, 1º



O Santos anunciou a renovação do contrato com o meia Lucas Lima nesta segunda-feira, 1°. A informação foi anunciada pelo clube nas redes sociais. O jogador havia firmado um contrato de produtividade até o fim de abril deste ano e, após apresentar desempenho que agradou a diretoria do clube, teve vínculo prorrogado até o fim de abril de 2025. Aos 32 anos, Lucas Lima vive sua segunda passagem pelo clube. Entre 2015 e 2016, o meia foi bicampeão paulista pela equipe. O retorno ao Santos aconteceu em fevereiro deste ano e, desde sua chegada, se tornou um dos principais nomes do time do técnico Odair Hellmann. Na atual temporada, o meia já marcou um gol e deu cinco assistências em 13 partidas disputadas pelo Peixe. A próxima partida do Santos será contra o Newell’s Old Boys, da Argentina, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O jogo acontece nesta terça-feira, 2, às 21h30.