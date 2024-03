Atlético-MG abre vantagem de dois gols na final do Mineiro, mas leva empate do Cruzeiro nos acréscimos

Galo não conseguiu quebrar o tabu de nunca ter vencido o rival em sua nova arena; Raposa jogará por nova igualdade na finalíssima, marcada para o próximo domingo (7)

FERNANDO MORENO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO O cruzeirense Arthur Gomes avança com a bola em duelo com o Galo, na final do Mineiro



Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentaram na tarde deste sábado (30) na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo confronto de ida da final do Campeonato Mineiro. O time mandante abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas cedeu a igualdade, com direito a um gol da Raposa aos 49 minutos do segundo tempo. Bruno Fuchs, Hulk, Jemerson (contra) e Dinenno foram os responsáveis pelos gols do clássico. Com o empate em 2 a 2, a equipe celeste saiu em vantagem na decisão do Estadual, precisando de um simples empate no confronto de volta para ser campeão. Já o Galo terá que vencer por qualquer resultado. A partida decisiva está marcada para o dia 7 de abril, no Mineirão. Além disso, segue o tabu do Atlético, que ainda não conseguiu superar o rival em sua nova arena. Em três jogos, são duas vitórias cruzeirenses e um empate.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No primeiro tempo, o Atlético-MG dominou as ações e abriu boa vantagem. Bruno Fuchs e Hulk foram os responsáveis pelos gols que colocaram o time em vantagem. No entanto, no segundo tempo, o Cruzeiro reagiu e conseguiu buscar o empate, com gols de Jemerson (contra), logo aos 4 minutos, e Dinenno, nos acréscimos. Irritado com a arbitragem por ter levado um cartão amarelo, Hulk disse que o árbitro Felipe Fernandes de Lima não tem humildade e o chamou de “boçal”. Apesar da chiadeira, este amarelo não suspendeu o craque do Galo para o jogo de volta, no próximo domingo (7), no Mineirão.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA