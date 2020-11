Atlético-MG anuncia contratação de Eduardo Vargas; veja detalhes

Esta será a segunda passagem do atacante chileno pelo futebol brasileiro; confira

Divulgação Eduardo Vargas foi oficializado como novo reforço do Atlético-MG



O Atlético-MG oficializou nesta segunda-feira, 9, a contratação do atacante Eduardo Vargas. O chileno de 30 anos, que defendia o Tigres (México), passou por exames médicos e assinou contrato válido por mais de dois anos, ou seja, até até 31 de dezembro de 2022. Desta forma, o experiente jogador fará a sua segunda passagem pelo futebol brasileiro – em 2013, ele chegou a defender o Grêmio um breve período.

“Estou muito contente por vestir a camisa do Atlético e já ansioso para entrar em campo. Vou dar o melhor de mim e espero fazer muitos gols com essa camisa”, afirmou Vargas. “Falei com ele (Sampaoli). ele me motivou muito na conversa que tivemos. Estou muito contente por estar aqui com ele e vou dar o melhor de mim. Sou um nove clássico. Às vezes, baixo um pouco para o meio-capo para buscar a bola, mas sempre estou ali na área para tentar fazer gols”, completou o atleta.

Na Cidade do Galo, Vargas reencontrará o técnico Jorge Sampaoli, com quem fez sucesso vestindo a camisa da Universidad de Chile. Sob o comando do treinador, o atleta foi campeão chileno e também da Copa Sul-Americana, em 2011, pela Universidad de Chile, e da Copa América, em 2015, pela Seleção Chilena.